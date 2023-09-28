Китай снял 15-летние ограничения на экспорт свинины из России

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сняло 15-летние ограничения на экспорт свинины из России, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Такое решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в России.

В сообщении пресс-службы отмечается, что теперь ГТУ дополнительно сформулирует инспекционные и карантинные требования к поставкам свинины с территории России.

Ограничения на поставки были введены в 2008 году. С 2013 года Россельхознадзор проводил работу по допуску свинины на китайский рынок, в том числе организовывал визиты китайской стороны на российские предприятия. Целью таких визитов было ознакомление китайских представителей с инструментами госконтроля за безопасностью свиноводческой продукции и по предотвращению распространения АЧС.

По состоянию на 25 сентября Россельхознадзор с начала года выявил 72 вспышки АЧС, из них 41 — среди домашних свиней. АЧС не опасна для человека, но при переходе вируса на территорию другого государства возрастает риск сокращения поголовья свиней. 25 сентября Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что на территории Краснодарского края в сентябре будут ликвидированы 57 тыс. свиней в связи с распространением африканской чумы среди животных.

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