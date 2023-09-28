Директор «Государственного музея спорта» в Петербурге умерла в 46 лет

Елена Истягина-Елисеева, ставшая в этом году директором «Государственного музея спорта Санкт-Петербурга» Министерства спорта России, скончалась на 47 году жизни. Скорбной новостью поделились в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Государственного музея спорта Фото: Пресс-служба Государственного музея спорта

На его странице в социальной сети «ВКонтакте» выразили скорбь по утрате. Там отметили, что возглавляемый ею музей был открыт в феврале 2023 года. Елена Истягина-Елисеева оказывала поддержку и активное участие в этом вопросе.

В комитете направили соболезнования родным и близким, а также ее коллегами. Истягина-Елисеева была членом экспертного совета при комитете Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, состояла в рабочей группе по разработке стратегии государственной культурной политики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на 84 году жизни в Петербурге скончался профессор Академии имени Вагановой Вадим Десницкий.

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