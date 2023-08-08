В Каменске-Уральском полиция возбудила еще два уголовных дела из-за избиения девушки с голубыми волосами

Подразделение дознания ОП №23 Каменска-Уральского возбудило еще два уголовных дела в отношении мужчин, подозреваемых в избиении девушки из-за голубых волос. Об этом «Ъ-Урал» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Помимо того, что в отношении нападавших на девушку «любителей женщин с цветными волосами» представители МВД возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), дополнительно возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Расследование скандальной истории продолжается»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, инцидент произошел в начале августа. 19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением, что двое мужчин избили ее, столкнули в фонтан и угрожали расправой. Впоследствии были задержаны двое ранее судимых мужчины, которые сейчас находятся под арестом в Екатеринбурге.

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