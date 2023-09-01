В Каменске-Уральском начнут судить мужчин, напавших на девушку из-за голубых волос

Суд в Каменске-Уральском рассмотрят уголовное дело двух мужчин, обвиняемых в нападении на девушку из-за голубых волос. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Им инкриминируют ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц). При этом ранее в МВД сообщали о третьем деле по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (побои).

Напомним, инцидент произошел вечером 1 августа возле фонтана «Слоненок» на ул. Строителей. По версии следствия, двое пьяных мужчин начал оскорблять 19-летнюю девушку из-за того, что им не понравился цвет ее волос.

После этого один из обвиняемых насильно отвел девушку к фонтану и окунул ее голову в воду. Другой мужчина начал угрожать ей применением насилия, бросил в лицо девушки упаковку муки весом 1 кг, а затем ударил ее по голове.

«С учетом обстановки, примененного насилия и агрессивного поведения более взрослых мужчин потерпевшая опасалась за свою жизнь и угрозу убийством восприняла реально»,— отметили в прокуратуре.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

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