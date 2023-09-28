Доходный дом купца Иванова в Петербурге признан региональным памятником

Доходный дом Павла Иванова на Большой Пороховской улице, 16/27 включен в единый реестр культурного наследия регионального значения, сообщили 28 сентября в пресс-службе КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Здание было построено в 1906-1907 годах по проекту техника Михаила Софронова и являет собой пример классического образца доходного дома начала XX века. Фасады выполнены в стилистике модерна.

После революции 1917 года дом был национализирован и отдан под обустройство коммунальных квартир.

При этом здание сохранило свои архитектурно-художественные решения и историческую конструктивную систему. В вестибюле, на лестничных клетках и площадках сохранилась ценная архитектурно-художественная отделка.

В настоящее время здание сохраняет историческую функцию, оставаясь жилым домом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд отказался признать незаконным снос доходного дома Устинова в Петербурге.

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