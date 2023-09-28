МВД по Башкирии объявило в розыск сотрудницу «Уралсиба»

МВД по Башкирии объявило в розыск Лилию Тахаутдинову, подозреваемую в хищении около 15 млн руб., сообщила пресс-служба министерства.

По данным следствия, госпожа Тахаутдинова, будучи руководителем группы операционного обслуживания юридических лиц банка «Уралсиб», присвоила деньги клиентов и своих знакомых, обещая им вложить средства «в банковские проекты с увеличенным процентом дохода».

27 сентября следственное управление УМВД России по Уфе возбудило уголовное дело по факту присвоения или растраты, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Для проведения расследования создана специализированная следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники следственных подразделений, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции и уголовного розыска, отметили в республиканском МВД. Окончательная сумма ущерба устанавливается.

Ранее в «Уралсибе» сообщали, что именно банк обратился в МВД с заявлением о проведении проверки. «Возможно, одна из сотрудниц совершила противоправное действие, не связанное с услугами или продуктами банка. Предположительно, речь о схемах с использованием несуществующих финансовых продуктов с нереально высокой доходностью, которые оформлялись без официальных банковских договоров»,— говорилось в комментарии банка.

Олег Вахитов

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