Ray-Ban представила умные очки Meta Smart Glasses

Компания Ray-Ban представила новое поколение умных очков, созданных совместно с компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена),— модель Ray-Ban Meta Smart Glasses, которая стала преемником Ray-Ban Stories.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Godofredo A. VГЎsquez, AP Фото: Godofredo A. VГЎsquez, AP

Очки получили камеру 12 Мп (съемка в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду), встроенную в оправу рядом с правой линзой, а на левой симметрично расположен светодиод, уведомляющий окружающих о ведении записи. В дужки интегрированы миниатюрные динамики и сразу пять микрофонов, которые позволяют слушать музыку, совершать голосовые звонки и вести аудиозапись. Заявлено, что громкость динамиков выросла в полтора раза по сравнению с предыдущим поколением аксессуара.

Новинка, получившая влагозащиту по стандарту IPX4, имеет чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 и 32 Гб встроенной памяти, а автономность очков составляет до шести часов работы (или до четырех часов работы в режиме прямой видеотрансляции в Facebook или Instagram, которые принадлежат признанной в РФ экстремистской и запрещенной компании Meta). Футляр для хранения очков играет роль зарядного чехла, который способен до восьми раз зарядить Meta Smart Glasses.

Продажи Ray-Ban Meta Smart Glasses начнутся с 17 октября 2023 года. Стоимость новых умных очков составит от $300 в зависимости от типа оправы и линз. Напомним, первые в истории Ray-Ban умные очки — Ray-Ban Stories — были показаны осенью 2021 года.