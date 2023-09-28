LSE: активность на мировом рынке M&A снизилась до 10-летнего минимума

По данным Лондонской фондовой биржи (LSE), которые приводит Financial Times (FT), за первые девять месяцев года мировой объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) составил $2 трлн. Это на 28% ниже, чем за тот же период 2022 года, и минимальный показатель с 2013-го. В третьем квартале мировой объем сделок M&A составил всего $616 млн, что стало худшим третьим кварталом с 2012 года.

Заметнее всего упала активность в сегменте крупных сделок (больше $10 млрд) — их объем за первые девять месяцев упал на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опрошенные FT эксперты объясняют замедление активности на мировом рынке M&A большей осторожностью со стороны частных инвестфондов из-за растущих учетных ставок ведущих мировых ЦБ, а также усилением антимонопольной политики регуляторов, что заставляет компании не так активно, как раньше, добиваться поглощения конкурентов.

Тенденция к снижению активности на рынке M&A наблюдается c прошлого года. В июле стало известно о существенном сокращении комиссионных у инвестбанков и бонусов у инвестбанкиров на фоне замедления рынка слияний и поглощений. В прошлом году мировой объем M&A упал на треть, а в первой половине этого года — еще на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Почему активность на российском рынке M&A сохраняется — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик