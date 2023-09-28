Минимальную зарплату в Ленобласти в 2024 году увеличат на 15,8%

В 2024 году в Ленобласти размер минимальной заработной платы увеличится по сравнению с прошлым годом на 15,8% и составит 20 125 рублей, сообщил вице-губернатор Роман Марков на заседании регионального правительства в четверг, 28 сентября.

По словам господина Маркова, прожиточный минимум в регионе также будет расти и составит 17 686 рублей — что на 9,6% выше, чем в 2023 году. Сейчас размер минимальной зарплаты в Ленобласти — 17 385 рублей, а прожиточного минимума — 16 139 рублей.

Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил на заседании, что в среднесрочной перспективе реальная зарплата будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно, а среднегодовой прирост доходов ленинградцев составит 3%. Также ожидается сохранение низкого уровня регистрируемой безработицы – не выше 0,3%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя зарплата в Петербурге за месяц уменьшилась на 9,4%.

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