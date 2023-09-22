Средняя зарплата в Петербурге за месяц уменьшилась на 9,4%

В июле этого года средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге составила 91,5 тыс. рублей, уменьшившись на 9,4% по сравнению с показателями за июнь. Такие данные приводит Петростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В реальном выражении и с учетом инфляции средняя месячная зарплата жителей города стала меньше на 9,8%, однако увеличилась на 7,9% к аналогичному периоду 2022 года.

При этом у сотрудников ряда отраслей средняя зарплата в июле 2023 года, наоборот, выросла. В частности, в сфере добычи полезных ископаемых — с 209,4 до 221 тыс. руб., в области культуры, спорта, досуга и развлечений —на 11 тыс. — до 107,6 тыс. руб. В целом на 2,5 тыс. руб. стали получать больше курьеры и работники почты (49,8 тыс. руб.), а также сотрудники гостиниц и общепита (50,6 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за год на 68% вырос спрос на рабочий персонал.

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