Кремль не видит причин для исхода армян из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что причин для того, чтобы армянское население Нагорного Карабаха массового покидало свои дома, нет. По его мнению, в этой ситуации никто не виноват, главное — обеспечить нормальные условия жизни тем, кто уехал.

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«Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет»,— сказал на брифинге господин Песков.

«Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни. То есть гуманитарный аспект этой проблемы — это то, что нас беспокоит больше всего»,— считает он.

На сегодняшний день больше половины жителей Нагорного Карабаха (65 тыс. из 120 тыс. человек) уехали в Армению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни в Карабахе не останется армянского населения. Сегодня, 28 сентября, президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики.

До этого Азербайджан объявил в регионе «антитеррористическую операцию». Власти Азербайджана заявили о планах реинтегрировать Нагорный Карабах в состав страны, опираясь на опыт Хорватии.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Анастасия Ларина