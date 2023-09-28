В Каменске-Уральском арестовали мужчину, угрожавшего убить себя

Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил под арест 43-летнего Максима Мальмина, обвиняемого в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). В пресс-службе суда «Ъ-Урал» уточнили, что мужчина пробудет в СИЗО до 17 октября.

Напомним, Максим Мальмин работал слесарем на местном крупном предприятии. 21 сентября он заперся в подъезде дома своей жены на ул. Алюминиевой и угрожал застрелиться. Сообщалось, что он был вооружен.

Мужчина просидел в подъезде несколько часов, пока силовики вели с ним переговоры. Во время задержания его ранили в ногу. Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели «Форманта», который был переделан в боевой.

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