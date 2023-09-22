В отношении уральца, угрожавшего убить себя, возбудили уголовное дело

В отношении 43-летнего Максима М. из Каменска-Уральского (Свердловская область), который угрожал убить себя, полиция возбудила уголовное дело. Напомним, накануне он заперся в подъезде дома своей жены на ул. Алюминиевой и угрожал застрелиться, также сообщалось, что он был вооружен. Мужчина находился в подъезде несколько часов, силовики вели с ним переговоры.

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Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Отмечается, что ранее мужчина был судим.

По сведениям полковника Горелых, обвиняемый работал слесарем на местном крупном предприятии. Сейчас он находится под стражей в лечебном учреждении города. «Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели "Форманта", который был переделан в боевой»,— прокомментировал Валерий Горелых.

При осмотре места происшествия сыщики уголовного розыска обнаружили и изъяли шесть патронов и две гильзы, а в автомобили «SsangYong Sports» мужчины — коробку из под боеприпасов. «По факту хранения оружия полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ. Кроме того, незадолго до вчерашнего ЧП у него было изъято два ружья»,- резюмировал полковник Горелых.

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