В больницах Ростова остаются 26 пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале

В медицинские учреждения Ростовской области госпитализированы 26 пострадавших при падении трибуны на футбольном стадионе Гребного канала в Ростове. Медики наблюдают за состоянием 19 детей и семи взрослых, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

По данным властей, шестеро взрослых находятся в состоянии средней тяжести, а один — в тяжелом состоянии после перенесенной операции. Среди детей 15 находятся в состоянии средней тяжести, трое — в реанимации, но их состояние улучшается. Еще один ребенок в удовлетворительном состоянии.

«Необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся всем пострадавшим в полном объеме. Состояние всех тяжелых пациентов стабилизировано. По тяжелым пациентам проведены консультации со специалистами федеральных центров»,— отметили в пресс-службе правительства.

Всего во время инцидента пострадало 36 человек, из них 24 — дети. Одна женщина скончалась от полученных травм. На амбулаторном лечении находятся пятеро детей и пятеро взрослых.

Анастасия Назарова