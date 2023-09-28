Заксобрание ЯНАО одобрило присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести»

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обратились к президенту РФ Владимиру Путина с ходатайством о присвоении Салехарду звания «Город трудовой доблести». Обратиться к главе государства после просьб общественников предложил глава Салехарда Алексей Титовский.

«В годы Великой Отечественной войны Салехард был единственным городом на одной из самых больших Арктических территорий. С салехардской пристани увозили лес, уголь, нефтепродукты, сено, овощи»,— рассказал господин Титовский. По его словам, в годы войны город отправил на фронт 22 млн банок консервов, 60 ассортиментов рыбной продукции, 65 тыс. единиц теплой одежды и около 2 млн руб., вырученных от продажи пушнины.

По словам господина Титовского, присвоить Салехарду почетное звание предложили общественники города в мае 2023 года.

Напомним, ранее Российская академия наук (РАН) признала обоснованной заявку Салехарда на звание «Город трудовой доблести». По регламенту законодательное собрание Ямала и губернатор региона Дмитрий Артюхов должны обратиться к главе государства с предложением присвоить городу почетное звание. Заявку Салехарда рассмотрят российский организационный комитет «Победа» и президент России Владимир Путин.

Василий Алексеев

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