РАН поддержала инициативу Салехарда о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Российская академия наук (РАН) признала обоснованной заявку Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр Алексей Титовский в своем Telegram-канале.

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Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Виды Салехарда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Как передает Алексей Титовский слова из заключения экспертов РАН, Салехард достоин присвоения почетного звания, так как город внес значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 1941-1945 годов. «Обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»,— сказано в сообщении.

По словам господина Титовского, в мае этого года общественники и краеведы вместе с Общественной палатой города предложили побороться за высокое звание. Голосование сейчас также продолжается на сайте салехардпомнит.рф.

Напомним, в августе Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску. По словам президента РАН Геннадия Красникова, в годы ВОВ город обеспечивал 45% рыбных консервов, поступавших на фронт.

Полина Хабарова

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