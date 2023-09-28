Европа присматривается к грузовикам

Сухопутные границы с Европой вновь близки к закрытию. В этот раз и для грузового транспорта. Проблемы возникли на погранпереходе с Литвой. Там сформировались большие очереди, причем как живые, так и электронные. Ожидание достигает нескольких дней, рассказали собеседники “Ъ FM”. Латвия в свою очередь заявила о готовности полностью закрыть сухопутные границы с Россией и Белоруссией. Такая мера может быть введена в случае массового притока нелегальных мигрантов, уточнили власти республики. Стоит ли ждать подобных решений от стран Балтии и остальных членов ЕС? И как это может повлиять на бизнес? Разбиралась Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Через страны Балтии импортеры продолжают ввозить товары, которые не вошли в санкционный список.

Их перечень хоть и ограничен, но Европа по-прежнему второй торговый партнер России после Китая, сообщали в Минэкономики. Например, через ту же Латвию бизнес везет вино. И в случае закрытия границы остановиться может до 90% импорта, рассказал исполнительный директор Fortwine Александр Липилин:

«Это остановит практически 90% импорта алкоголя, потому что он идет через именно эту границу.Но не думаю, что это будет сделано. Со стороны той же Латвии это достаточно серьезная часть экономики. Вся трансграничная логистика идет в той или иной степени, форс-мажоры случаются ежедневно, так что мы привыкли. Всегда возникают задержки, какие-то досмотры».

Все предыдущие ограничения постепенно поддержала каждая страна, имеющая границу с Россией. Запрет на въезд по визам «С» в 2022 году ввели сначала Латвия, а затем Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Они же в сентябре 2023 года по очереди запретили ввоз автомобилей. Есть ли риск, что государства теперь полностью закроют границы? Этот вопрос “Ъ FM” задал депутату Европарламента от Эстонии Яне Тоом:

«Как показывает практика, все, что делают латыши, через какое-то время перенимают эстонцы. Латвия у нас — "пчела-разведчик". Если она возвращается живой, тогда остальные пчелы летят на те же самые луга. Пока я не слышала о таких планах со стороны Эстонии. Но что будет в будущем, предсказать совершенно невозможно.

Чем там дышит коалиция, не очень понятно, но в последнее время тенденция такая, что, конечно, гайки завинчивают. И это находит большую поддержку в эстонском обществе».

Провести на границе трое суток — это современная норма транзита из Европы. Однако на погранпереходе с Литвой из-за усиленных проверок очереди могут доходить и до недели. Если границы закроют, время в пути, а затем и стоимость логистики, дополнительно вырастут, считает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Действительно там сейчас есть очереди. Они образовались еще около двух недель назад. Мой логистический департамент пишет, что ходили, проверяли. Если условная Литва и Латвия, а также Польша все полностью по сухопутным границам перекроют, то вопрос достаточно серьезный.

Мы, предположим, эти потоки грузов можем отправить через Турцию, через балканские страны. Но срок доставки увеличится, как и стоимость, притом существенно. Возможно, часть грузов начнут завозить морским транспортом».

В случае закрытия границ под удар может попасть не только импорт из Европы, но и сообщение с Калининградом. Впрочем, локальный бизнес уже привык рассчитывать только на альтернативные пути поставок, рассказал главный конструктор компании «СудоРыбТехМаш» Дмитрий Никлонский:

«Люди летают самолетами, а все серьезные грузы пошли сейчас морем. Конечно же, транспортных мощностей не хватает. Где-то хочется что-то дополнительно ускорить с оформлением, с организацией этих перевозок. Поэтому ограничения вероятнее всего больше будут касаться физических лиц. Конечно, все равно дороже, чем возить по железной дороге и сложнее — надо планировать, учитывать какие-то дополнительные нюансы, связанные с оформлением документов на ввоз сырья».

Другой вопрос, как потенциальное закрытие границ воспримут в Брюсселе. Хотя, как показывает практика, после начала военных действий такие решения Еврокомиссия все чаще оставляет на усмотрение каждой отдельной страны. И те, что имеют границу с Россией, этим правом пользуются с энтузиазмом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".