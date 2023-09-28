Фракцию «Единой России» в Липецком облсовете возглавил Владимир Богодухов

Зампред Липецкого облсовета Владимир Богодухов возглавил фракцию партии «Единая Россия» в облсовете. Его избрали в ходе тайного голосования на заседании фракции. На должность также претендовал зампред комитета по законодательству и правовым вопросам Максим Толстопятов, сообщили в облсовете.

Кроме того, в состав фракции была включена Елена Косенко, получившая вакантный мандат после досрочного сложения полномочий Дмитрием Аверовым. Депутатское кресло и пост спикера облсовета освободились после того, как господин Аверов победил на сентябрьских довыборах в Госдуму.

О том, как господин Аверов стал кандидатом на довыборы, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте