В каршеринге Петербурга впервые появятся семиместные электромобили

В российском парке каршеринга впервые появятся семиместные электромобили Volkswagen ID.6. Они будут доступны пользователям в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в компании «Ситидрайв».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ситидрайв» Фото: Пресс-служба «Ситидрайв»

Volkswagen ID.6 представляет собой модель электрического ID-семейства немецкого автоконцерн, теперь в парке «Ситидрайва» есть три модели линейки — VW ID.3, VW ID.4 и VW ID.6.

В Петербурге будут доступны пять электромобилей по стандартным тарифам: поминутному, от 2 часов до 7 дней и фиксированному, уточнили в компании.

Кроме этого, в ближайшее время парк Петербурга пополнится девятью электромобилями Volkswagen ID.4.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Каршеринг Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге школу безопасного вождения. Услугу можно найти в приложении сервиса.

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