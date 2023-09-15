Ситидрайв открыл школу безопасного вождения в Петербурге

Каршеринг Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге школу безопасного вождения. Услугу можно найти в приложении сервиса, сообщили в пресс-службе компании.

Для участия в проекте пользователю нужно забронировать авто и приехать на площадку, где его встретит сотрудник каршеринга и инструктор.

Совместно с инструктором можно отрабатывать различные элементы вождения — доступно 18 упражнений для улучшения навыков. Автопарк школы включает четыре автомобиля — Москвич 3 и Haval Jolion.

Воспользоваться услугой смогут все зарегистрированные пользователи Ситидрайва. Проект будет работать до середины октября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сервисы каршеринга выводят на петербургский рынок новые автомобили, в основном китайского производства.

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