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Коммерсантъ FM
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Механизм уничтожения нелегального алкоголя хотят распространить на табак

Замглавы Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко считает, что механизм хранения и уничтожения нелегального алкоголя необходимо распространить на табак. По его мнению, это «обеспечит единое консолидированное досудебное хранение изъятой нелегальной табачной продукции и соответствующего оборудования и уничтожение его по судебному решению».

«Направление, которое мы считаем важным, перенести ту эффективную модель, связанную с изъятием, хранением и уничтожением, которая работает в алкогольной отрасли, на табачную отрасль»,— сказал господин Васильченко на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС).

Господин Васильченко напомнил, что с 1 сентября в России заработал реестр, который регистрирует технологическое оборудование по производству табака и табачной продукции. Также с 1 сентября введено лицензирование семи видов деятельности по производству и обороту табака.

С 1 сентября Росалкогольрегулирование переименовано в Росалкогольтабакконтроль. Службе передали полномочия по контролю за оборотом табака. В июне Владимир Путин подписал закон, который устанавливает госрегулирование производства и оборота табачных изделий в стране по аналогии с алкогольным. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Леонид Уварчев

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