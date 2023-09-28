В Екатеринбурге задержали пьяного мужчину, который целился в прохожих из ружья

Полицейские задержали на улице Бардина в Екатеринбурге вооруженного мужчину. По данным портала E1, он целился в людей во дворе дома. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского МВД, 41-летний мужчина оказался пьян.

По данным МВД, сообщение в отдел полиции №4 поступило около 18:30 во вторник, 26 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Сейчас его заключили под стражу.

«Увидели у него в руках сначала пистолет, а затем винтовку со снайперским прицелом. Очевидцы сообщили, что мужчина целился и наводил оружие в направлении хоккейного корта, где дети играли в футбол. Увидев винтовку, жители испугались и разбежались», — передает издание слова местных жителей.

Напомним, 24 сентября в районе Компрессорного задержали 54-летнего мужчину, который также ходил по улице с оружием в руках.

Полина Хабарова

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