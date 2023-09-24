В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего по улице с оружием

В Екатеринбурге в районе Компрессорного мужчина ходил по улице с оружием в руках. На видео, опубликованном в сообществе «Наш Компрессорный» во «ВКонтакте», видно, что мужчина ходил около подъезда с ружьем и белым листком, после чего зашел в дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сообщество «Наш Компрессорный» в «ВКонтакте» Фото: сообщество «Наш Компрессорный» в «ВКонтакте»

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» сообщили, что сообщение по данному факту поступило от жильцов дома в отдел полиции №6 Октябрьского района. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые задержали и доставили в территориальный ОВД 54-летнего мужчину.

«Установлено, что у него находилось пневматическое оружие, которое было изъято. Задержанный был передан медикам для оказания ему специализированной помощи»,— отметили в полиции.

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