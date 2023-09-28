ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в контактах с разведкой Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ведомства, он устроился в организацию, которая занималась строительством укреплений в Крыму, в том числе рытьем окопов на севере полуострова. Фото укреплений, как сообщили в ведомстве, он передавал украинской разведке.

По данным ФСБ, подозреваемый в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, выехал в одну из стран СНГ. Ведомство опубликовало видео с задержанным. «Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым»,— рассказал подозреваемый.

По словам мужчины, в Крыму он устроился на работу копать окопы. На работе он фотографировал укрепления и отправлял фотографии человеку из украинской разведки. «Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было все равно»,— рассказал задержанный мужчина.

До апреля 2023 года максимальным наказанием по статье о госизмене было 20 лет заключения, сейчас по этой статье предусмотрено пожизненное заключение.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина