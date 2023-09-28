Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в контактах с разведкой Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ведомства, он устроился в организацию, которая занималась строительством укреплений в Крыму, в том числе рытьем окопов на севере полуострова. Фото укреплений, как сообщили в ведомстве, он передавал украинской разведке.

По данным ФСБ, подозреваемый в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, выехал в одну из стран СНГ. Ведомство опубликовало видео с задержанным. «Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым»,— рассказал подозреваемый.

По словам мужчины, в Крыму он устроился на работу копать окопы. На работе он фотографировал укрепления и отправлял фотографии человеку из украинской разведки. «Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было все равно»,— рассказал задержанный мужчина.

До апреля 2023 года максимальным наказанием по статье о госизмене было 20 лет заключения, сейчас по этой статье предусмотрено пожизненное заключение.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...