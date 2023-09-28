Глава Краснодара Евгений Наумов опустился на две строчки в рейтинге мэров

Глава Краснодара Евгений Наумов оказался на 14-й строчке в национальном рейтинге мэров, составленном за август-сентябрь 2023 года. Об этом говорится в исследовании ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Среди заслуг Евгения Наумова отмечается контроль за активно ведущимся в Краснодаре строительством соцобъектов. К началу нового учебного года в городе открылись пять новых школ, восемь детских садов и ФОК.

В августе в городе досрочно завершили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по плану 2023 года. Всего в столице Кубани на 40 участках обновили более 60 км дорожного полотна.

Важным достижением города стало вступление в силу с 1 сентября изменений в Правилах благоустройства. Среди основных нововведений — запрет на оформление вывесок на иностранных языках (в том числе транслитерации), за исключением зарегистрированных товарных знаков. Предприниматели должны будут привести вывески в соответствие с новыми правилами до 1 марта 2024 года.

Эксперты обратили внимание на критику мэром концессионера «Синара — ГТР Краснодар», который нарушил сроки строительства трамвайной ветки. После этого компания пообещала увеличить темпы без потери качества.

Много внимания в городе уделяется проблеме обманутых дольщиков. С начала года из реестра проблемных объектов в Краснодаре исключили 18 домов. Кроме того, в сентябре досрочно завершили расселение 27 аварийных домов по адресной краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы». В них проживало 777 человек.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в рейтинге за август—сентябрь.

В «Национальном рейтинге мэров» российских городов за июнь—июль 2023 года Евгений Наумов занял 12-е место.

Татьяна Ручкина

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