Глава Краснодара Евгений Наумов вошел в топ-15 национального рейтинга мэров

Глава Краснодара Евгений Наумов занял 12-е место «Национального рейтинга мэров» российских городов за июнь—июль 2023 года. Его составили Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

С конца 2022 года мэр Краснодара поднялся в рейтинге сразу на семь позиций. Тогда он занимал 18-ю строчку. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров отмечал, что в будущем будет интересно следить за работой Евгения Наумова, который обещает активно участвовать в нацпроектах и федеральных краевых программах.

Евгений Наумов возглавил администрацию Краснодара в ноябре 2022 года. После отставки Евгения Первышова в 2021 году он исполнял обязанности главы города, а ранее занимал пост замглавы Краснодарского края по вопросам строительной сферы.

Третью строчку рейтинга занял мэр Сочи Алексей Копайгородский. Глава Севастополя Михаил Развожаев занял 29-е место рейтинга. Мэр Симферополя Михаил Афанасьев оказался на 56-й строчке, глава Майкопа Геннадий Митрофанов — на 61-й.

Татьяна Ручкина

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