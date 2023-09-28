В Томске не передумали отменять «День Томича»

В Томске не будут отменять «День Томича». Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Махиня, праздник объединят с 419-летием со дня основания Томска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Дал поручение подготовить хорошую, разнообразную праздничную программу на Новособорной площади и других городских площадках», - рассказал мэр.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что власти Томска заявили об отмене «дня Томича». Причиной стало отсутствие спонсоров на мероприятие и нехватка денег в бюджете.

День томича отмечается в сентябре с 2015 года по инициативе возглавлявшего тогда город Ивана Кляйна. В этом году первоначально планировалось провести праздник в конце месяца. Традиционно в программе Дня томича были развлекательные дневные и вечерние программы. В их числе, парад университетов, фестивали цветов и гастрономии, концерт, салют и т. д. Помимо Дня томича, в Томске 7 июня отмечается День города.

Александр Киселев