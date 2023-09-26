Празднование Дня томича отменили из-за нехватки средств

Власти Томска решили на проводить в этом году традиционный День томича. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«В этот раз нам не удалось собрать достаточного количества спонсоров. День томича – достаточно дорогостоящее мероприятие, а тратить на него в нынешних условиях деньги из бюджета было бы неправильно»,– назвал причину отмены праздника вице-мэр Константин Чубенко.

День томича отмечается в сентябре с 2015 года по инициативе возглавлявшего тогда город Ивана Кляйна. В этом году первоначально планировалось провести праздник в конце месяца. Традиционно в программе Дня томича были развлекательные дневные и вечерние программы. В их числе, парад университетов, фестивали цветов и гастрономии, концерт, салют и т. д. Помимо Дня томича, в Томске 7 июня отмечается День города.

Напомним, 18 сентября вступил в должность новый мэр Томска – Дмитрий Махиня. Ранее он занимал пост заместителя главы Омска.

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Валерий Лавский