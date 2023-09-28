На месте Victoria's Secret в «Метрополисе» откроют «Слепую курицу»

Сеть магазинов люксовых товаров «Слепая курица» откроет два флагманских магазина на месте Victoria's Secret и Zara Home в одном из крупнейших московских торговых центров в Москве — ТЦ «Метрополис». Открытие состоится в начале 2024 году. Об этом сообщил РБК владелец сети магазинов Михаил Молчанов.

В магазине на месте Victoria's Secret будут продаваться обувь и аксессуары. Второй магазин будет классическим салоном оптики и откроется на месте закрывшейся точки Zara Home напротив. Первый магазин откроется в январе 2024 года, салон оптики — 1 апреля. Площадь каждого нового магазина составит 600 кв. м. В их открытие Михаил Молчанов вложит 300 млн руб. своих средств с учетом закупки товара.

В ноябре «Слепая курица» откроет магазин оптики в ТЦ «Мега Химки» на площадке, где раньше работал Tommy Hilfiger. Объем вложений в проект составит 90 млн руб. Примерный срок окупаемости всех магазинов — полтора-два года.

Сеть магазинов оптики под брендом «Слепая курица» работает с 2017 года. Салон продает оправы для медицинских очков, линз, солнечных очков и аксессуаров люксовых брендов, например, Chanel, Burberry, Gucci, Prada.

Сейчас у сети действуют 18 точек — 16 салонов оптики, обувной магазин и department store (мультибрендовый универмаг). Магазины обуви и аксессуаров премиальных марок «Слепая курица» открыла впервые в ноябре 2022 года. Первый магазин открылся в «Афимолле».

По данным ЕГРЮЛ, выручка первого юридического лица сети — саратовской «Слепой курицы» — за прошлый год составила 478 тыс. руб., чистая прибыль — 29 тыс. руб. Выручка московской «Слепой курицы», зарегистрированной в августе прошлого года, — 14,5 млн руб., а чистая прибыль — 22 тыс. руб.

Как выяснил «Ъ», в то время как некоторые западные ритейлеры из-за военного конфликта между РФ и Украиной ушли с российского рынка, итальянская одежная сеть OVS, напротив, решила вернуться в страну. Бренд, покинувший Россию десять лет назад, открывает первые магазины в стране.

Подробнее читайте в материале «С одеждой на возвращение».

Анастасия Ларина