ПЗСП расширяет географию присутствия
Пермская строительная компания АО «ПЗСП» приступила к реализации амбициозного проекта в соседней Удмуртии. В зеленом пригороде Ижевска началось строительство крупного жилого комплекса - экопарка «Лесная Гавань». Одновременно ПЗСП планирует строительство новых интересных объектов в разных районах Перми и в Пермском муниципальном округе.
Экопарк «Лесная Гавань» строится в пригороде Ижевска на новой улице, которая получила название Пермская. Сейчас возводится первый из восьми домов будущего жилого комплекса. Его главное преимущество - близость к природе, и вся концепция «Лесной гавани» это подчёркивает.
Между домами будущего ЖК запланировано размещение уютных скверов и воркаутов. У каждого дома располагается детская площадка, а маршруты движения автомобилей проложены так, что они не пересекаются с маршрутами пешеходов. В непосредственной близости к комплексу есть всё для занятий зимними видами спорта или просто прогулок в окружении деревьев.
При этом «Лесная Гавань» имеет отличную транспортную доступность, а в шаговой доступности расположены средняя школа, поликлиника, магазины, торговые центры. Словом, все условия для активной, современной семейной жизни – при этом в экологически чистой территории.
Дома в экопарке «Лесная гавань» строятся по современной индустриальной технологии Э-600. Это уникальная на российском рынке технология, в которой наружные стены выполняются из крупноформатных газобетонных элементов, произведенных на заводе в Перми со строгим контролем качества. Такая технология делает квартиры теплыми, улучшает шумоизоляцию, и позволяет выдерживать высокие темпы строительства.
На первых этажах расположены нежилые помещения для магазинов и предприятий сферы услуг. В домах – множество квартир для любой семьи: однокомнатные, студии, «евродвушки», двухкомнатные и просторные трёхкомнатные.
ЖК «Лесная Гавань» - уже не первый проект, который АО «ПЗСП» реализует в Удмуртии. В конце 2020 года предприятие сдало в Ижевске ЖК «Новый парк», качество которого по достоинству оценили новосёлы. Ранее в течение многих лет компания поставляла стройматериалы для ЖК «Виктория-парк».
Ещё один интересный проект, который ПЗСП реализует за пределами столицы Прикамья, - ЖК «Ближе» в деревне Кондратово Пермского округа. Небольшой и уютный ЖК состоит из двух домов, строящихся по монолитно-каркасной технологии. Такая технология позволяет создавать интересные и разнообразные планировки квартир и общественных пространств дома, повышая комфорт и качество проживания в нём. Срок сдачи первого дома ЖК «Ближе» - IV квартал 2024 года.
Развивая свою деятельность в Удмуртии и Пермском округе, ПЗСП активно ведёт застройку и в районах Перми.
Сегодня в работе у предприятия – целый ряд домов и жилых комплексов. Среди них – большой ЖК «Патриот» в микрорайоне Вышка-2 в Мотовилихе.
Другой масштабный проект – ЖК «Красное яблоко» в Свердловском районе Перми. Срок сдачи первой очереди – IV квартал 2024 года.
Чуть ранее, в III квартале 2024 года будет сдан дом на ул. Косякова, 15а в микрорайоне Молодёжный Орджоникидзевского района Перми. Этот дом пользуется большой популярностью у покупателей: две трети квартир в нём уже проданы.
Наконец, совсем скоро, в I квартале 2024 года будет сдана финальная, пятая очередь большого жилого дома на ул. Докучаева, 23 в микрорайоне Пролетарском. Этот дом – особенный для застройщика, поскольку является первым объектом, полностью строящимся по новой технологии индустриального домостроения BAUM, которую недавно внедрили на ПЗСП.
Создавая новые проекты, расширяя географию своей работы и спектр привлекательных предложений в соответствии с растущими запросами покупателей квартир, ПЗСП всегда остается в авангарде строительной индустрии Пермского края.
Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте https://kurl.ru/HsPij. Более подробная информация по телефону +73422921547 .
Застройщики: Пермская, 2 – ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск», Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Водопроводная, 6/1 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», Водопроводная, 6/2 - ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», Косякова, 15а - ООО «Спецстрой ПЗСП-Косякова». ЖК «Патриот» - ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2», ЖК «Красное яблоко» - ООО «Спецстрой Яблочкова, 26», ООО «СЗ «К-135». Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф.
АО "ПЗСП"
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