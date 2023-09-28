В Новосибирской области Юрия Петухова переназначили на должность первого замгубернатора

В Новосибирской области в ходе 36-ой сессии заксобрания депутаты утвердили кандидатуру Юрия Петухова на должность первого заместителя губернатора, сообщает Telegram-канал областного правительства «Новосибирь».

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Также губернатор Андрей Травников представил кандидатуры Виталия Голубенко – на должность министра финансов и налоговой политики, Алексея Колмакова – на должность министра строительства и Анатолия Костылевского – на должность министра транспорта и дорожного хозяйства. Все предложения главы региона депутаты поддержали единогласно.

Уточняется, что члены облправительства, действующие в качестве временно и. о.после вступления Андрея Травникова в должность, продолжат свою работу после переназначения их главой региона.

Выборы губернатора Новосибирской области состоялись 8-10 сентября 2023 года. Андрей Травников, выдвинутый ЕР, победил на выборах, набрав 75,72% голосов. Правительство региона было отправлено в отставку 15 сентября.

Александр Киселев