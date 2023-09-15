Андрей Травников вступил в должность новосибирского губернатора

В новосибирском Государственном концертном зале им. Каца прошла инаугурация губернатора Андрея Травникова. Он вступил во второй пятилетний срок на посту главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно уставу Новосибирской области, господин Травников произнес присягу. Со сцены концертного зала его поздравили сибирский полпред президента РФ Анатолий Серышев и спикер законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Сенатор Александр Карелин в начале своего выступления поздравил партию «Единая Россия» (ЕР), поскольку она выдвинула Андрея Травникова на второй срок. «Перед вами предстоит еще больше трудов»,— сказал, в свою очередь, обращаясь к губернатору, митрополит Новосибирский и Бердский Русской православной церкви Никодим. Председатель областной Общественной палаты Галина Гриднева отметила работоспособность главы региона и его погруженность в обсуждаемые вопросы.

«Меньше работать с 11 сентября не стал, и это мне нравится»,— заметил, отвечая на поздравления, Андрей Травников. По его словам, следующая пятилетка будет «не менее трудной, но и не менее интересной». Впервые он был избран в 2018 году.

Выборы губернатора Новосибирской области состоялись 8-10 сентября 2023 года. Андрей Травников, выдвинутый ЕР, набрал 75,72% голосов.

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Валерий Лавский