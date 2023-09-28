Ленобласть и Петербург обновили соглашение по мусорной реформе

Законодательное собрание Ленобласти утвердило дополнительные договоренности с Петербургом по мусорной реформе.

Закон «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом по вопросу об обращении с отходами» был принят на заседание регионального парламента 27 сентября, пишет 47news.

Речь идет об усовершенствованной версии рамочного соглашения от 2017 года. В новой версии документа предлагается синхронизировать территориальные схемы по обращению с отходами. Также декларируется «укрепление взаимного сотрудничества» и «согласованность действий регоператора Петербурга и регоператора Ленобласти» (НЭО и УКООЛО соответственно).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что НЭО судится за исключение водоема на месте мусороперерабатывающего завода из списка водных объектов.

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