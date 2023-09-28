Лавров назвал тупиковой позицию Запада по условиям переговоров РФ и Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал Запад за его позицию по поводу переговоров по Украине. По мнению министра, весь Запад «хором твердит», что «ни слова об Украине без Украины» и что «условия начала переговоров будет определять президент Украины Владимир Зеленский».
«В общем, круг замкнулся, это абсолютно тупиковая позиция, и либо она не отражает наличие здравого смысла в головах тех, кто руководит этой войной против России, либо она отражает их непоправимую уверенность в том, что они Россию победят. И то, и другое, конечно, Западу и западным дипломатам и мыслителям никакой чести не делает»,— сказал господин Лавров ТАСС.
Министр также заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Но, по его словам, они должны проходить «с учетом текущих реалий на земле».
Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. Киев законодательно запретил проводить их с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский исключает переговоры до вывода российских войск.
О поддержке Западом Украины — в материале «Ъ» «Все так многозадачно».