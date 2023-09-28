Нападающий ФК «Урал» Рай Влут вернулся из Нидерландов после травмы

Нападающий ФК «Урал» Рай Влут вернулся в Екатеринбурге из Нидерландов, где он провел четыре месяца после травмы. В пресс-службе клуба сообщили, что он уже приступил к тренировкам, хотя его реабилитация продолжается.

«Влут получил травму в мае, а в июне он перенес операцию голеностопа, после которой предусмотрена длительная реабилитация. Надеемся, что Рай поможет нам на поле в осенней части чемпионата»,— отметили в ФК «Урал».

Напомним, в апреле суд Харлема (Нидерланды) признал Рая Влута виновным в ДТП со смертельным исходом и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Сообщалось, что в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Четырехлетний мальчик скончался в больнице. Футболист обжаловал приговор.

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