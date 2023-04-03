Суд Нидерландов приговорил футболиста «Урала» к 2,5 годам колонии за смертельное ДТП

Суд Харлема (Нидерланды) признал виновным нападающего ФК «Урал» Рая Влута в ДТП со смертельным исходом и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Кроме того, футболист лишен права управления автомобилем на четыре года. Как сообщил «Матч ТВ» президент «Урала» Григорий Иванов, решение суда не отразится на выступлениях футболиста за клуб, а сам Влут будет подавать апелляцию и оспаривать это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, прокуратура запрашивала для Рая Влута 3,5 года лишения свободы. Сообщалось, что в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Четырехлетний мальчик скончался в больнице. Суд сообщил, что Влут ехал со скоростью 203 км/час. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 1,18 промилле. Тогда Рай Влут выступал за голландский «Хераклес». После инцидента он рассказывал руководству клуба, что «выпил лишь два бокала вина, а ехал почти в два раза медленнее».

Напомним, нидерландский нападающий Рай Влут подписал контракт с ФК «Урал» в сентябре 2022 года. В 2014 году Рай Влут дебютировал в ФК ПСВ и впервые вышел на поле в рамках Лиги Европы против московского «Динамо». В составе ПСВ он стал чемпионом Нидерландов в сезоне 2014-2015 годов и дважды стал обладателем Суперкубка страны в 2015 и 2016 годах. Нападающий также выступал в Швейцарии, Италии, Бельгии. В 2020 году Влут вернулся в родную страну и провел два сезона, выступая за ФК «Эксельсиора» и ФК «Хераклеса».

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Диана Сунагатуллина