Футболист «Урала» Рай Влут обжаловал свой приговор по делу о смертельном ДТП

Атакующий полузащитник футбольного клуба «Урал» Рай Влут подал апелляцию на свой приговор в Нидерландах по делу о ДТП. Как сообщила пресс-служба ФК, футболист сделал это в ответ на аналогичные действия потерпевшей стороны — теперь дело отправится на новое рассмотрение.

До суда на передвижения футболиста ограничения не наложены. «Рай не скрывается от правосудия, он неоднократно подчеркивал, что готов к любому исходу. Таким образом, атакующий полузащитник остается игроком ''Урала'', в составе которого готовится к предстоящим матчам»,— говорится в сообщении.

Напомним, суд Харлема (Нидерланды) признал виновным Рая Влута в ДТП со смертельным исходом и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Сообщалось, что в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Четырехлетний мальчик скончался в больнице.

Суд сообщил, что Влут ехал со скоростью 203 км/час. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 1,18 промилле. Тогда Рай Влут выступал за голландский «Хераклес». После инцидента он рассказывал руководству клуба, что «выпил лишь два бокала вина, а ехал почти в два раза медленнее». Нидерландский нападающий подписал контракт с ФК «Урал» в сентябре 2022 года.

Диана Сунагатуллина

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