Замглавы МИД Грушко: РФ не видит шансов на стабилизацию ситуации вокруг Косово

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не видит возможностей для разрешения кризиса вокруг Косово в ближайшее время из-за позиции США и Евросоюза. По словам дипломата, Запад поощряет действия косовского премьера Альбина Курти по «изгнанию» сербов из непризнанной республики.

«Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается. Лидер Косово Курти путем поддержания напряжения на местах, действиями по выдавливанию сербов, рассчитывает, что его кураторы (Вашингтон и Брюссель) еще больше усилят прессинг на Белград, добиваясь признания самопровозглашенной независимости края»,— рассказал «РИА Новости» господин Грушко. Он подчеркнул, что, по мнению российской стороны на «провокации» руководства Косово западные государства практически никак не реагируют, что лишь усугубляет ситуацию.

Ситуация в Косово вновь обострилась на днях. В ночь на 24 сентября у деревни Банска примерно 30 мужчин в камуфляже и масках обстреляли косовский полицейский патруль, убив одного офицера. Днем они укрылись в близлежащем сербском монастыре, вступили в перестрелку с полицией, а с наступлением темноты скрылись. По данным полиции Косово, 3 из 30 укрывшихся в монастыре вооруженных мужчин были убиты, еще 6 задержаны.

Альбин Курти возложил ответственность за действия вооруженной группы на Сербию. Президент Сербии Александр Вучич вечером 24 сентября обратился к гражданам. Он заявил, что трое убитых косовской полицией мужчин были сербами, однако группировка не связана с армией или полицией страны. В своем обращении президент отметил, что «предупреждал, что такое может произойти, и это произошло — сербы взбунтовались».

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале «Ъ» «Косовская битва на мосту».

Александр Кислов