«Ритуал» на рынке «Школьника»

Гордума Тамбова завтра соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть внесенный мэрией вопрос о приватизации трех прибыльных МУП — «Школьник» (организует питание в школах города и Тамбовского района), «Тамбовский центральный рынок» и «Ритуал». Решение об их преобразовании в ООО планировали принять на вчерашней плановой сессии, но некоторые депутаты возмутились получением документации о МУП меньше чем за сутки до заседания. Собеседники «Ъ-Черноземье» предполагают, что спешка может быть вызвана заинтересованностью города в сотнях миллионов рублей инвестиций в рынок, о которых уже заявила компания под руководством экс-мэра Белгорода Юрия Галдуна.

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Три вопроса о приватизации МУП числились в повестке дня вчерашнего заседания гордумы наряду с пунктами о продаже других объектов. Однако руководитель фракции КПРФ, председатель комитета гордумы по ЖКХ Артем Александров на сессии заявил, что блок вопросов об имуществе был внесен только в ночь перед заседанием: «Объем документов измеряется даже не сотнями, а тысячами страниц. Ознакомиться с тем пакетом, который поступил в восемь часов вечера, не представляется возможным».

Он попросил не рассматривать эти вопросы в ходе заседания, «чтобы успеть понять будущее учреждений». Рассмотрение было перенесено на внеочередную сессию 29 сентября.

«Ъ-Черноземье» ознакомился с частью документов о приватизации, подготовленных мэрией к заседанию думы. Каждый из трех МУП преобразуется в одноименное ООО с единственным учредителем — городом. Мэрия должна будет утвердить устав ООО и назначить директора. Решение гордумы вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Уставный капитал ООО «Школьник» (одноименное МУП с 1992 года организует питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбова и Тамбовского района) должен составить 19,3 млн руб. Среди его активов — пять арендованных земельных участков в Тамбове общей площадью 6,7 тыс. кв. м и стоимостью 11,6 млн руб., три здания (склад, квасильный цех и нежилое помещение) остаточной стоимостью 753 тыс. руб., пять автомобилей и фургонов стоимостью 3,3 млн руб., 12 единиц оборудования и восемь — вычислительной техники. Общая стоимость основных средств — 13,1 млн руб., запасов — 3,3 млн руб. В перечень включено и находящееся в городских школах имущество – вплоть до ложек и конфет. Еще около 4 млн руб. хранится на расчетных счетах и в кассах. По данным Kartoteka.ru, в 2022 году МУП получио 122 млн руб. выручки и 3,6 млн руб. чистой прибыли.<

Похоронное МУП «Ритуал» преобразуется в ООО с уставным капиталом 12,3 млн руб. Среди его активов – договор аренды участка площадью 2,1 тыс. кв. м (5,6 млн руб.), доля в здании (остаточная стоимость – 7,3 млн руб.) и декоративное ограждение, три автомобиля (276 тыс. руб.), вычислительная техника, инвентарь и прочее (вплоть до обивок для гробов). Выручка МУПа в 2022 году составила 5,7 млн руб., чистая прибыль — 570 тыс. руб.

У ООО «Тамбовский центральный рынок» уставный капитал составит 12,7 млн руб. У МУП заключен договор аренды земельного участка в районе улицы Пролетарской, 231, под ангар для стоянки автотранспорта (4,6 млн руб.), имеются 26 нежилых зданий и помещений на Коммунальной, 21а (884 тыс. руб.), а также 15 сооружений (5,2 млн руб.), восемь автомобилей (4,4 млн руб.), оборудование и запасы, дебиторская задолженность трех сотен контрагентов. Не подлежат приватизации подвалы, а также три арендованных участка в центре Тамбова на улице Коммунальной стоимостью 113 млн руб. Выручка МУП «Тамбовский центральный рынок» в 2022 году составила 72 млн руб., чистая прибыль — 744 тыс. руб.

Впервые о предстоящей приватизации трех МУП стало известно в конце 2022 года. Эти предприятия, а также муниципальная аптека №3 наряду с множеством другого имущества вошли в городской прогнозный план приватизации на 2023-2025 годы. Всего мэрия рассчитывала получить от приватизации в 2023 году более 68 млн руб. В городской администрации отмечали, что прекращение работы МУП и ГУП – требование федерального законодательства: их необходимо ликвидировать до 1 января 2025 года, в противном случае этого потребует Федеральная антимонопольная служба.

Эти же аргументы прозвучали и на вчерашней сессии. Артем Александров рассказал «Ъ-Черноземье», что причины спешки с приватизацией МУП на заседании «никто толком не объяснил»: «Представитель мэрии сказала, что это просьба руководства области — они хотят показать федеральному центру, что поручения исполняются. Но ведь спикер Совфеда Валентина Матвиенко еще в мае внесла в Госдуму законопроект о продлении сроков реорганизации ГУП и МУП до 2030 года. Так что это основание выглядело не совсем убедительно».

Предположить, в чем были истинные причины спешки, депутат затруднился, но заметил, что быстрое голосование по важнейшим вопросам «уже стало негативной практикой в гордуме».

Источник «Ъ-Черноземье» в городской власти не исключил связь приватизации МУП с планами местного ООО «Новый рынок» реконструировать центральный рынок, который сейчас находится под управлением одноименного муниципального учреждения. «Новый рынок» принадлежит белгородскому предпринимателю Елене Серовой, а руководит компанией экс-мэр Белгорода Юрий Галдун.

В конце августа тамбовский губернатор Максим Егоров сообщил, что «Новый рынок» готов вложить в реконструкцию центрального рынка Тамбова «несколько сотен миллионов рублей». Тогда господин Егоров отмечал, что на территории рынка есть несколько исторических зданий в федеральной собственности, которые могут быть переведены в собственность области и «приведены в порядок». Такая возможность будет рассмотрена с помощью «Дома.РФ», говорил губернатор.

В сентябре представители «Нового рынка» и местных властей эти планы не комментировали. Но компания на своем официальном сайте утверждает, что уже сдает помещения под магазины и места под палатки на центральном рынке.

Вчера вечером на звонки «Ъ-Черноземье» в ней не ответили.

Олег Мухин