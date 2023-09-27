Саратовская городская дума подводит итоги фотоконкурса иностранных вывесок

Саратовская городская дума сообщила об окончании фотоконкурса иностранных вывесок. В пресс-службе гордумы уточнили, что всего прислали чуть больше тысячи снимков.

Победителями станут трое граждан, приславших наибольшее количество фотографий. В скором времени их обещают пригласить на награждение в гордуму.

Мунсобрание, как и обещал его председатель Сергей Овсянников, опубликовало архив присланных снимков. На кадрах запечатлена наружная реклама с использованием иностранных слов и транслитераций.

Ранее глава города Лада Мокроусова анонсировала изменение правил благоустройства — введение запрета на использование иностранных слов в вывесках. Предполагается, что инициатива не коснется зарегистрированных фирменных наименований и товарных знаков.

В прошлую пятницу на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Саратовской области прошла так называемая «встреча с предпринимателями», куда пригласили глав двух из десяти гильдий ТПП, а также несколько бизнесменов. Собравшимся показали часть из присланных горожанами фотографий. Возражения и замечания разной степени остроты прозвучали из уст всех присутствовавших предпринимателей, но на депутатов и бизнес-омбусмена Полину Московскую они впечатления не произвели. Встреча закончилась обозначением теоретической перспективы внесения небольших корректив в предлагаемые изменения правил благоустройства, об отказе от вызывающего недовольство проекта речи не идет.

Спустя день после публикации репортажа «Ъ» со встречи с главами гильдий (так это было заявлено госпожой Московской) в ТПП сообщили о ликвидации объединений.

Дарья Васенина

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