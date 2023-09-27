За хабаровские лесозаготовки взялись из Москвы

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал основателя одного из крупнейших в недавнем прошлом лесопромышленных предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Ранее скрывшийся от следствия бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату таможенных пошлин при вывозе леса, невозврат валютной выручки, а также хищение почти 11 млрд руб. кредита Внешэкономбанка (ВЭБ). По последнему делу он проходил вместе с бывшим заместителем председателя правления ВЭБа Анатолием Балло. Но оба подсудимых были освобождены тем же Мещанским судом после прекращения их уголовного преследования за истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ходатайство следователей следственного департамента МВД России о заочном аресте Александра Лепихова в среду удовлетворила судья Ирина Горбулина. Стоит отметить, что господину Лепихову вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ, предусматривает заключение на срок до пяти лет). За такие преступления средней тяжести предпринимателей арестовывают довольно редко, но в отношении господина Лепихова суд однозначно решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Он уже объявлен в международный розыск.

Стоит отметить, что буквально пару недель назад Мещанский суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество господина Лепихова и еще трех лиц, включая бизнесмена Франца Руперта Алоиса Висбека, одного из учредителей ООО «Новый сервис».

Эта фирма из хабаровского поселка Ванино занималась лесозаготовками, а в ней или в связанных с ней структурах числились, по некоторым данным, родственники господина Лепихова.

Стоит отметить, что почти вся жизнь и бизнес Александра Лепихова были связаны с лесозаготовками на Дальнем Востоке и продажей леса за рубеж, в том числе в Китай. Предприниматель пользовался поддержкой местных властей, включая недавно осужденного на 22 года за ряд особо тяжких преступлений экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не раз подписывавшего ему благодарственные письма. Впрочем, и правоохранители регулярно обращали внимание на господина Лепихова. В октябре 2016 года он, будучи директором ООО «Лан», оказался на скамье подсудимых по той же статье о неуплате таможенных пошлин при экспорте лесоматериалов. Речь шла о 16 млн руб., не отраженных в 20 декларациях. Но Ванинский райсуд по ходатайству защиты согласился прекратить дело и назначил возместившему ущерб Александру Лепихову скорее символическое наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб. Однако вскоре, как сообщал “Ъ”, он стал фигурантом уже тяжкого преступления, которое также выросло из расследования о невозврате в Россию валютной выручки из-за рубежа (ст. 193 УК РФ). Вместе с бывшим зампредом правления Внешэкономбанка Анатолием Балло Александр Лепихов обвинялся СД МВД в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства другого детища господина Лепихова — одного из крупнейших в свое время деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"». Основанное им почти 20 лет назад, оно получило в 2008 году статус инновационного проекта федерального уровня. Позже в поселке Октябрьский был запущен комплекс из четырех лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год. В планах было создание шести заводов общей стоимостью 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. приходились на кредитную линию ВЭБа. Однако, как рассказывал “Ъ”, проект рухнул, а обремененное долгами на сотни миллионов рублей предприятие оказалось под процедурой банкротства. В итоге по заявлению ВЭБа было возбуждено уголовное дело, и летом 2021 года экс-главу «Аркаима» и Анатолия Балло задержали, предъявили им обвинение и поместили в СИЗО. Свою вину они отрицали, настаивая, что кредит не был возвращен в том числе из-за скачков курсов валют. Фигуранты вышли на свободу через год по решению Мещанского суда, который постановил прекратить их уголовное преследование за истечением сроков давности.

Сергей Сергеев