За хабаровские лесозаготовки взялись из Москвы
Основателя «Аркаима» заочно арестовали для международного розыска
Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал основателя одного из крупнейших в недавнем прошлом лесопромышленных предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Ранее скрывшийся от следствия бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату таможенных пошлин при вывозе леса, невозврат валютной выручки, а также хищение почти 11 млрд руб. кредита Внешэкономбанка (ВЭБ). По последнему делу он проходил вместе с бывшим заместителем председателя правления ВЭБа Анатолием Балло. Но оба подсудимых были освобождены тем же Мещанским судом после прекращения их уголовного преследования за истечением сроков давности.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ходатайство следователей следственного департамента МВД России о заочном аресте Александра Лепихова в среду удовлетворила судья Ирина Горбулина. Стоит отметить, что господину Лепихову вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ, предусматривает заключение на срок до пяти лет). За такие преступления средней тяжести предпринимателей арестовывают довольно редко, но в отношении господина Лепихова суд однозначно решил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы. Он уже объявлен в международный розыск.
Стоит отметить, что буквально пару недель назад Мещанский суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество господина Лепихова и еще трех лиц, включая бизнесмена Франца Руперта Алоиса Висбека, одного из учредителей ООО «Новый сервис».
Эта фирма из хабаровского поселка Ванино занималась лесозаготовками, а в ней или в связанных с ней структурах числились, по некоторым данным, родственники господина Лепихова.
Стоит отметить, что почти вся жизнь и бизнес Александра Лепихова были связаны с лесозаготовками на Дальнем Востоке и продажей леса за рубеж, в том числе в Китай. Предприниматель пользовался поддержкой местных властей, включая недавно осужденного на 22 года за ряд особо тяжких преступлений экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, не раз подписывавшего ему благодарственные письма. Впрочем, и правоохранители регулярно обращали внимание на господина Лепихова. В октябре 2016 года он, будучи директором ООО «Лан», оказался на скамье подсудимых по той же статье о неуплате таможенных пошлин при экспорте лесоматериалов. Речь шла о 16 млн руб., не отраженных в 20 декларациях. Но Ванинский райсуд по ходатайству защиты согласился прекратить дело и назначил возместившему ущерб Александру Лепихову скорее символическое наказание в виде штрафа в 100 тыс. руб. Однако вскоре, как сообщал “Ъ”, он стал фигурантом уже тяжкого преступления, которое также выросло из расследования о невозврате в Россию валютной выручки из-за рубежа (ст. 193 УК РФ). Вместе с бывшим зампредом правления Внешэкономбанка Анатолием Балло Александр Лепихов обвинялся СД МВД в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства другого детища господина Лепихова — одного из крупнейших в свое время деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"». Основанное им почти 20 лет назад, оно получило в 2008 году статус инновационного проекта федерального уровня. Позже в поселке Октябрьский был запущен комплекс из четырех лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год. В планах было создание шести заводов общей стоимостью 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. приходились на кредитную линию ВЭБа. Однако, как рассказывал “Ъ”, проект рухнул, а обремененное долгами на сотни миллионов рублей предприятие оказалось под процедурой банкротства. В итоге по заявлению ВЭБа было возбуждено уголовное дело, и летом 2021 года экс-главу «Аркаима» и Анатолия Балло задержали, предъявили им обвинение и поместили в СИЗО. Свою вину они отрицали, настаивая, что кредит не был возвращен в том числе из-за скачков курсов валют. Фигуранты вышли на свободу через год по решению Мещанского суда, который постановил прекратить их уголовное преследование за истечением сроков давности.