В Саратове общественный совет минприроды одобрил промзону у памятника природы

Общественный совет при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области обсудил проект Столыпинского индустриального парка (СИП) на границе Ленинского и Гагаринского районов Саратова возле памятника природы «Кумысная поляна», сообщила пресс-служба курирующего проект регионального министерства инвестиционной политики.

«В мероприятии приняли участие профильные чиновники, члены Общественной палаты области, а также эксперты и экоактивисты, которые рассмотрели аспекты проекта с профессиональной точки зрения. Заседание прошло под председательством профессора, доктора биологических наук, завкафедрой экологии СГТУ Елены Тихомировой», — уточнили в релизе.

Экоактивист Виталий Кошкин спросил, проводился ли анализ почвы и воды на территории, и какова вероятность загрязнения окрестных прудов при строительстве. На что ему ответили, что местность, где официальный туристский центр региона проводит платные экскурсии, представляет собой «множество свалок, как старых, так и новых». Озвученная информация не соответствует действительности, что подтверждается фоторепортажем «Ъ» из поселка Соколовый.

«Стоки ведут в сторону каскада прудов. Понятно, что ничего хорошего в этих стоках нет. То, что там будут очистные сооружения — это огромный плюс», — полагает министр экологии и природных ресурсов Саратовской области Константин Доронин.

Господин Доронин также заявил, что предприятия будущего индустриального парка не будут наносить вред экологии. Отметим, на площадке СИП планируется размещение производств III-V классов опасности. Среди «перспективных отраслей производств индустриального парка», перечисленных в рекламном буклете: косметика и бытовая химия, медпродукция, стройматериалы, бытовая техника и приборы, машины и оборудование, радиоэлектроника, транспорт, спецтехника, металлообработка, а также легкая промышленность и агропромышленный комплекс.

«На этапе строительства и далее планируется экологический мониторинг воздуха, воды, почвы. Все для того, чтобы видеть воздействие на природу», — заверил министр природы. Ранее экологи указывали на то, что подобные изыскания должны проводить на этапе проектирования, а не в момент постройки.

Председатель общественного совета госпожа Тихомирова уточнила, что профиль возглавляемой ею кафедры — системы водоочистки. «Мы занимаемся разработкой технологий очистки производственных сточных вод сложного состава. Та модель очистных сооружений, которую здесь представили, лучшая из существующих на рынке. На выходе вода будет в несколько раз чище той, что находится в самих прудах», — утверждает ученый.

После обсуждения всех интересующих вопросов члены общественного совета поддержали проект СИП «с учетом строгого соблюдения экологических норм». Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко отметил, что теперь чиновники смогут «разъяснять людям проблемные моменты со ссылкой на профессионалов».

Дарья Васенина

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