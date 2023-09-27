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Коммерсантъ FM
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«Москва-Сити» объезжают стороной

Из-за чего возникают сложности с заказом такси в деловой квартал

Таксисты стали отказываться от поездок в «Москва-Сити». Из-за этого дожидаться автомобиля приходится по 40 минут. Как рассказали “Ъ FM” водители столичных таксопарков, поводом стали новые правила въезда на территорию бизнес-комплекса. С 9 сентября таксисты могут бесплатно попасть в «Москва-Сити» только при наличии активного заказа. Время нахождения при этом не должно превышать 20 минут, иначе плата за въезд составит 600 руб. в час. Такие же тарифы теперь действуют для всех автомобилистов с первой минуты въезда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как поясняют водители такси, при наличии активного заказа шлагбаум открывается сам. На деле, впрочем, эта система дает сбои. Кроме того, бесплатные 20 минут быстро истекают, и приходится платить, рассказывает таксист Сергей: «На самом деле я тоже стараюсь не заезжать в "Москва-Сити". За последнюю неделю несколько клиентов ждали такси там более 40 минут. Шлагбаум может не пустить даже с активным заказом. У меня такое было — он не выпускал.

Нам говорят: если шлагбаум не реагирует, нажмите на звонок и покажите активный заказ в камеру. Я не понимаю, за этим смотрит искусственный интеллект или как? Но на самом деле это так не работает. Я не знаю, я должен показывать маршрут или развернуть детали заказа? Там не уточняется. Шлагбаумы не впускают и не выпускают, из-за чего создаются сильные пробки. Если клиент отменил заказ, а ты за 20 минут не выехал, показывать уже нечего. Естественно, я обязан заплатить 600 руб.

Как изменились правила въезда в «Москва-Сити»

В принципе этого времени достаточно, если бы все факторы складывались, в том числе если быстро находишь пассажира. А бывает такое, что ты заезжаешь в деловой квартал, звонишь клиенту, а он говорит: "Я не вижу вас, вы где?" Минут 10-15 вы с ним разговариваете, и пока вы друг друга ищете, он бросает трубку и отменяет заказ.

Потом ты выезжаешь — тебя один шлагбаум не выпускает, ты едешь к другому, а время уже вышло. И я потерял 45 минут времени. Как правила ужесточили, многие водители, с которыми я общаюсь, стараются не брать заказы в "Москва-Сити", проще их отменить. Ну и пассажиры сами отменяют, пока такси едет, кружит и так далее».

За последнюю неделю пассажиры стали чаще жаловаться на то, что заказать автомобиль в «Москва-Сити» с первого раза стало почти невозможно, отмечает водитель одного из московских таксопарков Михаил. Он утверждает, что оплачивать въезд в деловой квартал приходится даже при наличии активного заказа и соблюдении 20-минутного ограничения:

«Скорее всего, водители будут отказываться от этих заказов или ждать где-то на подъезде, просить пассажиров подойти к той или иной точке типа шлагбаума.

Пассажир будет возмущаться, мол, как так, я вот вызывал туда. В принципе все эти моменты мне оплачивает работодатель. Он сказал, что созванивался с администрацией "Сити", и та уверила, что не будут с нас брать деньги. Еще заносили в какие-то списки. Но оплату в итоге все равно взяли. Я там находился максимум минут восемь-девять. На выезде мне пришлось заплатить 600 руб.»

Как отмечали представители «Московского паркинга», новые правила въезда в «Москва-Сити» ввели, «чтобы лучше контролировать количество въезжающих автомобилей и избежать заторов».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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