«Амкар» обыграл «Кубань» и вышел в следующий раунд Кубка России

Сегодня ФК «Амкар» в 1/32 финала Кубка встречался в Перми с клубом Первой Лиги – краснодарской «Кубанью». Основное время матча завершилось вничью. Краснодарцы первыми открыли счет уже на 9-й минуте. Пермяки сумели отыгрались еще до перерыва. Максим Мартусевич забил гол с пенальти – 1:1. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась пермякам. Итоговый результат 4:2.

Соперник по следующему этапу турнира станет известен для «Амкара» позднее.