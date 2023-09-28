Льгота взаймы

Кредитование бизнеса по пониженным ставкам используется государством как стимул для развития экономики в необходимом направлении. Уход с российского рынка большого числа зарубежных производителей и поставщиков заметно увеличил перечень таких направлений, что привело к распространению льготного кредитования на многие отрасли. Эксперты сибирского рынка не исключают, что на фоне роста ключевой ставки такое финансирование будет становится все более востребованным. Возможность привлечения банковских ресурсов по льготным ставкам во многом позволило бизнесу в Сибири преодолеть последствия пандемийного кризиса 2022–2021 годов. В течение последующего времени, в том числе первого полугодия и в третьем квартале 2023 года, общие условия кредитования юридических лиц заметно смягчились.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кредитование с государственной поддержкой позволило многим предприятиям Сибири преодолеть последствия пандемии и начать новые проекты

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Кредитование с государственной поддержкой позволило многим предприятиям Сибири преодолеть последствия пандемии и начать новые проекты

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Медленные ставки

Процентные ставки по кредитам в рублях, предоставленным банками юрлицам Сибирского федерального округа (СФО) с января по июль 2023 года, изменились незначительно. По данным Банка России, они выросли по кредитам свыше одного года с январских 8,27% годовых до июльских 8,81% . При этом рост стоимости финансирования сибирских компаний сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) был заметно выше — от 7,82 % в январе до 10,72% в июле, а основной рост усредненных процентных ставок пришелся на первый квартал (до 10,31% в марте). В условиях относительной стабильности цен на кредитные ресурсы продолжали работать и программы льготного кредитования, инициированные государством.

При этом их цели были изменены, а круг потенциальных заемщиков заметно расширен. Если ранее особое внимание уделялось отраслям, пострадавшим от ограничений периода короновирусной инфекции, то с 2022 года упор делается на поддержку импортозамещающих производств, развитие отечественной научной и технической деятельности. Программа стимулирования кредитования (ПСК), как предполагается, сделает доступными для бизнеса льготные кредиты как на инвестиционные цели, так для пополнения оборотных средств. Диапазон процентных ставок по первым из них составляет от 2,5 до 4, по вторым — от 1,5 до 12% годовых. В результате, по данным Банка России, даже в августе, после начала подъема ключевой ставки, бизнес продолжал активно занимать — портфель кредитов вырос на 1,7%. Регулятор объясняет это в том числе и тем, что многие заемщики выбирали кредитные лимиты по старым ставкам до их повышения.

В широком смысле к льготам для бизнеса со стороны государства можно отнести кредитные каникулы, действие которых было продлено на первый квартал текущего года. По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, эта мера помогла бизнесу справиться с проблемами импортных поставок, нехватки сырья, комплектующих, а также выиграть время для налаживания альтернативных логистических цепочек, замещения импортных комплектующих без ухудшения кредитной истории и отношений с банками.

Круговая поддержка

В 2023 году льготное кредитование — как поддерживаемое государством, так и реализуемое самими коммерческими банками — стало доступно подавляющему большинству отраслей сибирского предпринимательства. Среди получателей таких займов пользуется спросом совмещенная программа поддержки предпринимателей на основе проектов Минэкономразвития «1764», льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП.

Сегодня на получение банковского финансирования по ставкам ниже среднерыночных могут рассчитывать компании обрабатывающей промышленности и логистических услуг, гостиничного бизнеса и архитектуры, сектора IT и сельского хозяйства. Столь же разнообразны и целевые направления полученных средств. Льготные кредиты могут быть направлены на покупку оборудования, техники и недвижимости — в том числе строительство и реконструкцию, а также пополнение оборотных средств, реализацию проектов предприятий АПК и приобретение импортной продукции.

В банках Сибири также говорят о популярности промышленной ипотеки, которой нередко пользуются производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции. Возможности использования бизнесом мер государственной поддержки превращаются в реальность не только благодаря широкому охвату отраслей предпринимательской деятельности. Распространению льготного кредитования, по замыслу властных структур, должно способствовать привлечение как федеральных, так и региональных кредитных учреждений. Последние имеют возможность выстраивания более гибкой политики в отношении потенциальных заемщиков и пользуются этим для повышения собственной конкурентоспособности. Руководитель направления «Корпоративный бизнес» АО «Банк Акцепт» Елена Морозова отмечает, что льготные заемщики с повышенным вниманием относятся к своим долговым обязательствам, опасаясь оказаться исключенными из программ кредитования.

В Сибирском банке Сбербанка отмечают, что для получения льготного кредита по ряду программ клиенту нужно согласование с уполномоченными органами исполнительной власти. Например, по программе Минэкономразвития, направленной на реализацию инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и выездного туризма, или программе Министерства спорта по реализации инвестиционных проектов развития физической культуры и спорта.

Цель оправдывают фонды

На фоне господдержки бизнеса посредством банковского льготного кредитования, которое охватывает все больше отраслей российской экономики, выделяется небанковская структура — Фонд развития промышленности (ФРП). ФРП поддерживает компании, ориентированные на выпуск импортозамещающей продукции, а также повышающие собственную энергоэффективность и снижающих экологическую нагрузку путем внедрения наилучших доступных технологий. Кредиты бизнесу предоставляются по ставкам от 1% до 3% годовых.

Так, в этом году в Красноярском крае принято решение о финансировании ООО «Синергия.Про» в размере 100 млн руб. для модернизации технологического процесса, в Новосибирской области компании «Крокмарт-Мск» предоставлено 22 млн руб. на запуск производства импортозамещающей бытовой химии с пониженным влиянием на окружающую среду. ФРП Кузбасса, по данным его сайта, выделил в этом году 40 млн руб. ООО «Сибирская инжиниринговая торговая компания» (занимается ремонтом ГШО), 100 млн — новокузнецкому ООО «НПП „Завод модульных дегазационных установок“», 37 млн руб. — кемеровскому ООО «Горный-ЦОТ» (производство приборов контроля атмосферы), 39,5 млн — новокузнецкому ООО «Сибэлектро» (производство горно-шахтного оборудования) и 20 млн руб. — кемеровскому машиностроительному ООО «Брент».

В разных регионах СФО фонды развития промышленности пока находятся на разных стадиях становления и развития. Если в Алтайском крае к сентябрю 2023 года насчитывается четыре десятка получателей льготных займов, то в Омской области ФРП в текущем году только приступает к работе.

Льготы в цифрах

По данным Банка России, за семь месяцев 2023 года общий объем кредитов, предоставленных банками компаниям малого и среднего бизнеса Сибирского федерального округа, составил 707,47 млрд руб. В эту сумму включены как кредиты, выданные на общих условиях, так и льготные займы, полученные по государственным и собственным банковским программам. Регулятор не ведет отдельную статистику по таким кредитным продуктам, поэтому величина всех выданных кредитов может служить ориентиром для оценки вклада в совокупный кредитный портфель финансовых продуктов поддержки бизнеса со стороны отдельных банков.

Так, за девять месяцев с начала текущего года Сибирский банк Сбербанка заключил с бизнесом более 200 договоров льготного кредитования на общую суму свыше 36 млрд руб. «Подавляющее большинство кредитов — почти 75% от всего количества — относятся к финансированию агропромышленного комплекса, их объем превышает 11 млрд руб.»,— сообщает пресс-служба Сбера. По ее информации, предприятия Красноярского края, Хакасии и Тувы заключили с начала года наибольшее количество договоров о кредитовании на льготных условиях на общую сумму свыше 12 млрд руб. Целевые направления полученных средств: покупка оборудования, техники и недвижимости, а также пополнение оборотных средств, реализация проектов предприятий АПК и приобретение импортной продукции.

Другой банк федерального уровня, ВТБ, нарастивший за восемь месяцев 2023 года портфель кредитов с господдержкой на сумму 35,7 млрд руб., показывает несколько иную структуру льготного кредитования. Из общего объема в 441 кредитное соглашение 44% приходится на программу поддержки сельхозпроизводителей, еще 41% — на программу Минэкономразвития. «На фоне адаптации экономики к новым условиям показывают рост не только оборотное, но и инвестиционное кредитование, где драйвером остается импортозамещение. По направлению поддержки инвестиционной активности сибирского бизнеса ВТБ с начала года по август заключил 60 сделок на сумму 6 млрд руб.»,— поясняет представитель сибирского офиса ВТБ. По его словам, основное количество всех одобренных заявок приходится на представителей малого и микробизнеса. В СФО наиболее активно этим инструментом пользуются алтайские предприятия: за восемь месяцев объем соглашений бизнеса Алтая с банком составил 1,5 млрд руб., по программе промышленной ипотеки банк заключил пять соглашений с сибирскими компаниями на сумму 224 млн руб.

Региональные банки также обращают внимание на востребованность льготного кредитования агропромышленными предприятиями Сибири. Так, банк «Левобережный» говорит о том, что преимущественный объем поддержки по линии Минсельхоза приходится на сельхозпроизводителей Томской области. В целом же банк оценивает долю собственного льготного кредитного портфеля величиной 20% от общего объема задолженности всех юридических лиц и предпринимателей. При этом в банке отмечают существенное снижение объемов ссудной задолженности по кредитам, выданным в рамках государственных программ, что «косвенно связано с изменением ключевой ставки, увеличение которой приводит к перерасчету плановых объемов субсидий и распределению лимитов на банки-операторы программ льготного финансирования». Схожую динамику наблюдает и Елена Морозова из банка «Акцепт». По ее словам, снижение активности клиентов имеет объективные причины, а сами клиенты более взвешенно подходят к выбору проектов.

Со времени начала цикла повышения ключевой ставки прошло не так много времени — ее наиболее существенный рост произошел 18 августа 2023 года. По прошествии полутора месяцев еще рано судить о действенности мер господдержки в условиях новых реалий.

Тем не менее Банк России ожидает, что с учетом роста ставок и ужесточения макропруденциальной политики в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится. Тогда в полной мере и станет видна востребованность и результативность льготного кредитования, поддерживаемого государством.

Игорь Степанов