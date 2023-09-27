Опубликовано видео крушения самолета Ил-76 в Мали

Сайт AviationSourceNews (ASN) опубликовал видео крушения военно-технического самолета Ил-76, произошедшего в аэропорту Гао на востоке Мали 23 сентября. Сайт не сообщает точное число жертв, но утверждает, что погиб российский пилот.

На записи видно, как Ил-76 садится на взлетно-посадочную полосу и не успевает затормозить. Выехав за пределы полосы, самолет следует по грунту. На кадрах видны клубы пыли, а после появляется черный дым — самолет разбился в овраге в 500 м от ВПП и взорвался, сообщает ASN.

Сайт отмечает, что самолет приземлился не в нужном месте ВПП, из-за чего ему не хватило оставшегося расстояния для торможения. По данным ASN, разбившийся самолет имел регистрационный номер ТЗ-98Т и принадлежал ВВС Мали. ASN полагает, что самолет ранее принадлежал ЧВК «Вагнер» и был передан ВВС Мали за неделю до катастрофы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушения Ил-76 в Мали

Фото: Bureau of Aircraft Accidents Archives Место крушения Ил-76 в Мали

Фото: Bureau of Aircraft Accidents Archives

После инцидента в местных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что упавший самолет принадлежал ЧВК «Вагнер». Однако связанный с частной военной компанией Telegram-канал Grey Zone опроверг эту информацию, уточнив, что на борту не было бойцов или пилотов ЧВК «Вагнер», а сам борт «использовался местными силами для перевозки грузов различного назначения».

Александра Горошилова