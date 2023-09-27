В тюменской деревне Анисимовка ввели карантин по бешенству

В деревне Анисимовка Тюменской области (Ялуторовский район) с 26 сентября объявлен карантин по бешенству животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В связи с карантином в Анисимовке запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывозить их и отлавливать для отправления в зоопарки.

Напомним, в тюменской деревне Кашевская отменили карантин по бешенству спустя два месяца. На ее территории действовали те же ограничения с 28 июля.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте