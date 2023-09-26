В тюменской деревне Кашевская спустя два месяца отменили карантин по бешенству

С 26 сентября в деревне Кашевская Омутинского района Тюменской области отменен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Напомним, карантин на территории поселения был введен с 28 июля. В деревне запрещалось проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. А также вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Ранее на территории Восточно-Мессояхского месторождения нефти в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели карантин по бешенству животных. Вирус был выявлен у песца.

Полина Хабарова

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