В правительстве Самарской области не стали комментировать информацию об отставке главы Новокуйбышевска
В правительстве Самарской области не стали комментировать «Ъ» информацию об отставке главы Новокуйбышевска Сергея Маркова.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Информацией мы не обладаем, комментариев никаких дать не можем пока»,– ответили в пресс-службе облправительства.
По данным источников «Ъ» Сергей Марков написал заявление на увольнение по собственному желанию. В приемной главы Новокуйбышевска ответили, что он не может сейчас говорить, но находится в «рабочем режиме».