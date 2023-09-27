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В правительстве Самарской области не стали комментировать информацию об отставке главы Новокуйбышевска

В правительстве Самарской области не стали комментировать «Ъ» информацию об отставке главы Новокуйбышевска Сергея Маркова.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Информацией мы не обладаем, комментариев никаких дать не можем пока»,– ответили в пресс-службе облправительства.

По данным источников «Ъ» Сергей Марков написал заявление на увольнение по собственному желанию. В приемной главы Новокуйбышевска ответили, что он не может сейчас говорить, но находится в «рабочем режиме».

Ани Айвазян

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