Отреставрированный заяц вернется к Иоанновскому мосту в конце недели

Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» вернут на место один из символов Петропавловской крепости: отреставрированный памятник зайца вновь установят возле Иоанновского моста через Кронверкский пролив. Это произойдет в пятницу, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

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В мастерской фигурку зайца очистили от загрязнений, заново окрасили и заварили трещину на ухе, из-за которой его временно и демонтировали для реставрации. При этом установить точную причину появления трещины специалистам так и не удалось. Напомним, что деформацию памятника заметили около месяца назад во время обследования свай, предохраняющих опоры моста от ледохода. Тогда же фигурку решено было отправить на базу «Мостотреста» для ремонта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что памятник мог пострадать из-за «охотников на деньги», которые с помощью магнита пытаются собрать монеты, оставленные туристами. Магнит ударяется о сваи, о зайца, оставляя на нем следы. Отметим, что до этого косметический ремонт зайца у Иоанновского моста был в 2021 году. Тогда скульптуру тоже чистили и окрашивали.

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